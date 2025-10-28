قدم الشكر للقيادة على الدعم الإنساني.. مصطفى: السعودية خففت معاناة الشعب الفلسطيني

البلاد (الرياض)

قدّم دولة رئيس وزراء فلسطين الدكتور محمد مصطفى شكره الجزيل لقيادة المملكة العربية السعودية -أيدها الله- ولمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، على ما قُدم من دعم إنساني كريم للشعب الفلسطيني خلال الأزمة الإنسانية الصعبة التي مر بها. جاء ذلك خلال زيارة دولته أمس (الاثنين)، لمقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مدينة الرياض. وأبان دولة رئيس الوزراء الفلسطيني أن المملكة، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، كان لها دور أساسي وجوهري في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، خصوصًا في قطاع غزة، معبرًا عن تقدير أبناء الشعب الفلسطيني لهذه الجهود المباركة. وأشار إلى أن المركز قدم أنموذجًا مشرفًا في خدمة المحتاجين في كافة دول العالم، وبالأخص في فلسطين، داعيًا للمملكة وشعبها الشقيق بدوام الأمن والاستقرار والازدهار.