شدد على تعزيز أدوات التصدير والاستثمار المعرفي.. الشورى يطالب بالرقابة على أموال القصر

البلاد (الرياض)

عقد مجلس الشورى أمس (الاثنين) جلسته العادية السابعة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي، حيث استعرض جدول الأعمال، واتخذ بشأن بنوده القرارات اللازمة.

وناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1445/1446هـ، وأصدر قرارًا يدعو الهيئة إلى التنسيق مع منظومة الصحة لوضع آليات فعّالة للتبليغ عن حالات ناقصي وفاقدي الأهلية الناتجة عن عاهات عقلية من قبل المنشآت الصحية. كما طالب بدراسة حلول لمعالجة تحديات إدارة الأصول العقارية للقُصر ورفع كفاءة إدارتها، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على صلاحيات الأولياء والأوصياء، وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل للقاصرين قبل بلوغ سن الرشد لتمكينهم من إدارة واستثمار أموالهم مستقبلًا.

وفي قرار آخر، دعا المجلس بنك التصدير والاستيراد السعودي إلى التوسع في برامج ومنتجات الاستيراد وإعادة التصدير لتمكين القطاعات المستهدفة ودعم وجودها في الأسواق العالمية، إضافة إلى تطوير آليات التسعير لتحقيق التوازن بين تمكين المصدرين واستدامة البنك المالية. كما طالب البنك بتطوير منتجات متخصصة لتمويل خطابات الاعتماد للمصانع الصغيرة والمتوسطة بما يتوافق مع المعايير الدولية في إدارة المخاطر والائتمان. كما ناقش المجلس التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية، وطالبها بإنشاء بوابة إلكترونية تعنى بإبراز المقتنيات التراثية والثقافية والفنية، وإتاحتها وفق ضوابط حقوق الملكية الفكرية، مع رفع مستوى رضا المستفيدين وتبني مؤشرات أداء معيارية مرتبطة بالأهداف الإستراتيجية للمكتبة. وفي ختام الجلسة، وافق المجلس على عدد من مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون مع دول عدة في مجالات متنوعة.