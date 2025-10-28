سوريا.. العثور على مقبرة جماعية بريف حمص

البلاد (دمشق)

أعلن الدفاع المدني السوري، أمس (الأحد)، عن العثور على رفات خمسة أشخاص في قرية آبل بريف حمص الجنوبي، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين، في حادثة تعكس استمرار آثار النزاع المسلح في سوريا.

وأوضح بيان الدفاع المدني أن الفرق المختصة استجابت لبلاغ يفيد بوجود رفات بشرية في القرية، حيث تم جمع الرفات التي تضم طفلًا وامرأة وثلاثة رجال، جميعهم مجهولو الهوية وفق المعطيات الأولية. كما تم جمع المتعلقات والأدلة المتوفرة في الموقع، وفق البروتوكولات الخاصة بتوثيق وانتشال الرفات، تمهيدًا لتسليمها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار البيان إلى أن الرفات عُثر عليها داخل حفرة صرف صحي عند مدخل إحدى المزارع في القرية، وكانت مكشوفة ومنقولة، دون العثور على أي متعلقات شخصية أو ملابس، ما يعكس صعوبة تحديد هوية الضحايا ومصادر الحادثة.

ودعا الدفاع المدني الأهالي إلى عدم الاقتراب من مواقع الرفات أو المقابر الجماعية، محذرًا من أن أي تدخل غير مختص قد يؤدي إلى طمس الأدلة الجنائية الضرورية لتحديد مصير المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الاختفاء القسري. وشدد على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي مواقع مماثلة إلى مراكزه أو الجهات المختصة.

وتأتي هذه الواقعة بعد إعلان مديرية الأمن الداخلي في حمص، يوم السبت الماضي، عن العثور على مقبرة جماعية في منطقة المخرم بريف حمص الشرقي تضم ثلاث جثث بينها أطفال، وقد تم العثور عليهم بملابسهم كاملة.

من جانبه، كشف رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا، محمد رضا جلخي، عن توثيق أكثر من 63 مقبرة جماعية في أنحاء البلاد، ما يعكس امتداد مأساة الاختفاء القسري والمجازر الجماعية التي شهدتها سوريا منذ اندلاع النزاع.