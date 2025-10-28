سمو ولي العهد يلتقي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

واس (الرياض)
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مكتب سموه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السيد جياني إنفانتينو.
وجرى خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون الرياضي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم والفرص الواعدة لتطويره.
حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامةياسر بن عثمان الرميان، والمستشار بالديوان الملكي عبدالعزيز طربزوني، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م