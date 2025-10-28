روسيا مستمرة في تطوير وإنتاج أسلحة جديدة.. وزيلينسكي: أوكرانيا تعمل مع الحلفاء على خطة لوقف القتال

البلاد (كييف، موسكو)

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس (الاثنين)، أن بلاده وحلفاءها بصدد وضع خطة لوقف إطلاق النار خلال الأيام العشرة المقبلة، وذلك في إطار الجهود الرامية لتهدئة التصعيد العسكري مع روسيا، بعد اقتراح الرئيس الأميركي بوقف الحرب عند الخطوط الحالية.

وفي مقابلة مع شبكة”أكسيوس”، قال زيلينسكي:”هناك بعض النقاط السريعة، مثل خطة لوقف إطلاق النار، وقد قررنا العمل عليها في الأسبوع أو الأيام العشرة المقبلة”. وأكد الرئيس الأوكراني أن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة الضغط على موسكو من أجل الدخول في مفاوضات مباشرة.

كما أشار زيلينسكي إلى أن كييف طلبت من واشنطن تزويدها ليس فقط بصواريخ”توماهوك”، بل بـ”أشياء مماثلة” لا تتطلب تدريباً طويلاً، في خطوة لتعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية دون تأخير.

وفي سياق الدعم العسكري الدولي، أعلن الرئيس الأوكراني أن فرنسا ستزود بلاده بعدد إضافي من مقاتلات “ميراج”، بينما ستواصل بريطانيا تقديم وسائل الدفاع الجوي، بما في ذلك صواريخ وبرامج إنتاج مسيرات اعتراضية. وقال زيلينسكي في كلمة مصورة على قناته في “تليغرام”:” أود أن أتوجه بالشكر إلى بريطانيا وفرنسا على دعمهما المتواصل، سواء من خلال مقاتلات ميراج أو صواريخ الدفاع الجوي والمساعدات المتعلقة بالمسيرات الاعتراضية”.

وفي تطورات ميدانية، أعلن الجيش الروسي أمس السيطرة على ثلاث بلدات في جنوب وشرق أوكرانيا، حيث واصلت قوات موسكو تقدمها. وذكرت وزارة الدفاع الروسية عبر”تليغرام” أن قواتها استولت على بلدات نوفوميكلايفكا وبريفيلنه في منطقة زابوريجيا، فضلاً عن إغوريفكا في منطقة دنيبروبيتروفسك.

من جهتها، أكدت روسيا استمرارها في تطوير وإنتاج أسلحة جديدة، مؤكدة أن تحركاتها تأتي وفق مصالحها الوطنية، في رد غير مباشر على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب. واعتبر ترامب أن إعلان موسكو عن اختبار صاروخ كروز نووي”غير مناسب”، داعياً إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا التي اقتربت من عامها الرابع، بدلاً من التركيز على التجارب الصاروخية.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف: إن تجارب صاروخ “بوريفيستنيك” لا تهدف لإلحاق الضرر بالعلاقات الروسية – الأمريكية، مشيراً إلى أنها في “أدنى مستوياتها” وأن هناك محاولات أولية لتقويمها بعد حالة الجمود السابقة، دون الكشف عن تفاصيل المقترحات الأمريكية للتسوية، أو مدى توافقها مع الضمانات الأمنية الروسية.