جناح يعكس تطور الخدمات والتحول الصحي.. الداخلية تستعرض حلولًا مبتكرة في الخدمات الطبية

البلاد (الرياض)

تشارك وزارة الداخلية– ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الطبية – في ملتقى الصحة العالمي 2025 بجناح نوعي، يقدم تجربة تفاعلية متكاملة وحلولًا مبتكرة ومشروعات نوعية تعكس تطور منظومة الخدمات الطبية، وجهودها في دعم التحول الصحي وتعزيز جودة الحياة.

ويمتد جناح الوزارة على مساحة تقارب (700) متر مربع، صُمم ليأخذ الزوار في رحلة تشمل مشروعات التحول الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التصوير الطبي، ومشاريع المدن الطبية، ومراكز التميز، التي تمثل مستقبل الخدمات الطبية في منظومة وزارة الداخلية.

ويحتوي الجناح على محطات تفاعلية؛ أبرزها تجربة الحج الصحية، التي تشمل السوار الذكي والمستشفى الميداني وشبكة مقدمي الخدمة، والمشروعات التقنية؛ مثل المحرك السكاني والملف الصحي الموحد، والطب الاتصالي وتقنيات الاستجابة السريعة في المناطق النائية، بالتعاون مع المديرية العامة لحرس الحدود والقوات الخاصة للأمن البيئي، ويستعرض فريق البحث والإنقاذ السعودي بالدفاع المدني أبرز الحلول الميدانية والتقنيات المستخدمة في عملياتهم اليومية.

وأكد المشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتور صالح بن زيد المحسن، أن المشاركة في الملتقى تأتي في إطار دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن الجناح يجمع بين الرعاية الصحية المتقدمة والتقنيات الحديثة والتكامل المؤسسي لتقديم خدمات نوعية تسهم في تعزيز جودة الحياة.

وقال:” نعمل اليوم بروح المستقبل، مستندين إلى تجربة متطورة وشراكات إستراتيجية، لنقدم حلولًا صحية مبتكرة، تسهم في تعزيز جودة الحياة، وتطوير منظومة الرعاية الصحية في المملكة”.