جامعة الدول العربية تدين اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين

7 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ      28 أكتوبر 2025

البلاد (القاهرة)
أدانت جامعة الدول العربية -قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة- بأشد العبارات اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت الأمانة العامة للجامعة في بيان لها أمس (الاثنين)، أن تصاعد الاعتداءات واقتحام المدن والقرى والمخيمات، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وتدمير الممتلكات، يشكل حلقة من حلقات العدوان المنظم الذي يهدف إلى تهجير الفلسطينيين، ومصادرة المزيد من الأراضي لصالح خطط وأهداف التوسع الاستيطاني، وفرض الوقائع بالقوة.
وشددت على أن هذه الانتهاكات الجسيمة تشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقرارات الشرعية الدولية، مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية إزاء ما يجري في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف هذه الجرائم، وضمان مساءلة مرتكبيها ولتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني، تأكيدًا لمبادئ العدالة وعدم الإفلات من العقاب.

