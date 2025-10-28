تجربة “PUBG MOBILE” في بوليفارد وورلد تنقل الزوار إلى مغامرة تمزج بين التقنية والخيال

وتستمر تجربة PUBG MOBILE لمدة 12 دقيقة تقريبًا، مقدمةً مزيجًا من الحركة والإثارة والقصص التفاعلية.وتسهم هذه التجربة ضمن فعاليات “بوليفارد وورلد” في ترسيخ مكانة موسم الرياض كوجهة عالمية للترفيه، من خلال نقل أشهر الألعاب الإلكترونية إلى واقع تفاعلي حيّ يجعل الزائر جزءًا من تفاصيلها ومغامراتها.