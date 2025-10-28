متابعات

تجربة “PUBG MOBILE” في بوليفارد وورلد تنقل الزوار إلى مغامرة تمزج بين التقنية والخيال

صحيفة البلاد      28 أكتوبر 2025
البلاد (الرياض)
يواصل موسم الرياض 2025 تقديم تجارب ترفيهية عالمية مبتكرة تمزج بين التقنية والخيال، من خلال إطلاق تجربة PUBG MOBILE التفاعلية في منطقة “بوليفارد وورلد”، التي تنقل اللعبة الإلكترونية الشهيرة إلى أرض الواقع في أجواء حافلة بالإثارة والتشويق.
وتبدأ التجربة في منطقة (Intro & Armory)، ثم يواصل الزوار رحلتهم إلى غرفة الحفر (The Dig)، ثم ينتقلون إلى المدينة القديمة (Old Town)، كما يعيش المشاركون في غرفة أنوبيس (Anubis) ومغامرة غابة التحطم (Jungle Crash)، فيما تبلغ التجربة ذروتها في الغرفة الذهبية (Golden Chamber).

وتستمر تجربة PUBG MOBILE لمدة 12 دقيقة تقريبًا، مقدمةً مزيجًا من الحركة والإثارة والقصص التفاعلية.
وتسهم هذه التجربة ضمن فعاليات “بوليفارد وورلد” في ترسيخ مكانة موسم الرياض كوجهة عالمية للترفيه، من خلال نقل أشهر الألعاب الإلكترونية إلى واقع تفاعلي حيّ يجعل الزائر جزءًا من تفاصيلها ومغامراتها.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

