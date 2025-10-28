الرياضة

برعاية أمير القصيم.. انطلاق منافسات “باها القصيم تويوتا” الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا 2025

صحيفة البلادaccess_time7 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ      28 أكتوبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد (بريدة)
برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، تنطلق غدًا، منافسات “باها القصيم تويوتا”، الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا للباها 2025م، بتنظيمٍ من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بالتعاون مع وزارة الرياضة، وإمارة منطقة القصيم، وأمانة المنطقة، وبرعاية الشريك الرسمي “جميل لرياضة المحركات”، ونادي منظمي السباقات السعودي.
وتُقام الفعالية على مدى أربعة أيام في منتزه القصيم الوطني بمدينة بريدة، وتشهد حضورًا واسعًا من المتسابقين المحليين والدوليين، وسط اهتمامٍ كبيرٍ من عشّاق رياضة السيارات.
ويبدأ اليوم الأول باستكمال إجراءات التسجيل والتدقيق الإداري والفحص الفني للمركبات المشاركة، إلى جانب عقد الاجتماع التعريفي بين المتسابقين وفريق التحكيم في فندق موفنبيك القصيم، لتوضيح اللوائح والتعليمات التنظيمية للرالي.
ويُعقد المؤتمر في اليوم الثاني، يعقبه حفل الانطلاق الرسمي في منتزه القصيم الوطني، ثم المرحلة الاستعراضية التي ستحدد مراكز انطلاق المتسابقين في اليوم التالي.
وتنطلق المرحلة الخاصة الأولى يوم الجمعة القادم من منطقة الثميرية عند الساعة الثامنة صباحًا، تليها يوم السبت المرحلة الخاصة الثانية من الربيعية، قبل أن تختتم البطولة بالتدقيق الفني النهائي، ثم المؤتمر الصحفي الختامي، وحفل تتويج الأبطال في المنصة الرئيسة بمنتزه القصيم الوطني عند الساعة السادسة مساءً.
يُذكر أن “باها القصيم تويوتا” يُعدّ الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا باها 2025م، بعد انطلاق الجولة الأولى في حائل، فيما تختتم البطولة في “باها جدة تويوتا” خلال الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر 2025م.
