انطلاق منافسات بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ بسباق تسلق البرج بالسلالم

7 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ      28 أكتوبر 2025
البلاد (الرياض)
انطلقت صباح اليوم منافسات بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ، التي تستضيفها المملكة من 26 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2025، وتنظمها وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للدفاع المدني، بالشراكة مع الاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ، وذلك في مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالملز في الرياض.

وشهدت منافسات اليوم الأول للبطولة خلال الفترة الصباحية إقامة الأدوار التمهيدية لسباق التسلق باستخدام سلم الخطاف إلى الطابق الرابع من برج التدريب للرجال.

وأقيمت الأدوار التمهيدية في سباق تسلق البرج بالسلالم والصعود إلى الطابق الثاني من برج التدريب للسيدات، تلتها منافسات نصف النهائي، لسباق التسلق باستخدام سلم الخطاف إلى الطابق الرابع من برج التدريب للرجال.

وتُستكمل المنافسات في الفترة المسائية بالسباق النهائي للسيدات، وسباقات نصف النهائي والنهائي للرجال، فيما يتم تكريم الفائزين من السيدات والرجال في ختام منافسات اليوم الأول.

ويُعد سباق تسلق البرج بالسلالم في رياضة الإطفاء والإنقاذ أحد المهارات الأساسية في الحماية المدنية، ويقيس قدرات رجال الدفاع المدني في المرونة والاستعداد والجاهزية البدنية، وقوة التحمّل تحت الضغط في أعمالهم الميدانية، من خلال قيام المتسابق بتسلق برج تدريبي مُخصص يتكون من 4 طوابق باستخدام سلم خطّاف يتم تعليقه بالنافذة في كل طابق بشكل متتابع.

جدير بالذكر أن عدد الدول المشاركة في البطولة 22 دولة، وأكثر من 300 متسابق من الرجال والسيدات، حيث يتنافسون في (4) مسابقات، هي: تسلق البرج بالسلالم، سباق قفز الحواجز فردي 100م، سباق التتابعي 400م، وسباق المكافحة.

 

 

 

 

 

 

