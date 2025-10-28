الهلال يتخطى الأخدود ويبلغ ربع نهائي كأس الملك

البلاد (جدة)

حجز فريق الهلال مقعده في الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025، بعدما حقق فوزًا صعبًا على مضيفه الأخدود بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من المسابقة.

هدف الهلال والمباراة الوحيد جاء عبر المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو، الذي ترجم ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 45 من عمر اللقاء، ليمنح فريقه بطاقة العبور إلى الدور التالي من البطولة.

سيطر الهلال على مجريات اللعب وفرض أسلوبه الهجومي، في حين اعتمد فريق الأخدود على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة التي شكلت بعض الخطورة على المرمى الهلالي.

وفي الشوط الثاني، حاول الأخدود العودة في النتيجة عبر الضغط الهجومي، إلا أن دفاع الهلال وحارس مرماه حافظوا على نظافة الشباك بفضل التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي.

بهذا الفوز، صعد الهلال لربع نهائي أغلى الكؤوس، بينما ودّع الأخدود البطولة.

ومن المقرر أن تُقام قرعة الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم الأربعاء عند الساعة الثالثة عصرًا، لتحديد مواجهات المرحلة المقبلة التي من المتوقع أن تشهد صدامات قوية.