القادسية يتجاوز الحزم ويتأهل لربع نهائي كأس الملك

البلاد (جدة)

حجز فريق القادسية بطاقة تأهله إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على نظيره الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

افتتح نواف الحبشي من افتتاح التسجيل لصالح الحزم في الدقيقة التاسعة. لم ينتظر القادسية كثيرًا للعودة في النتيجة؛ إذ نجح المهاجم الإيطالي ماتيو ريتيجي في إدراك التعادل في الدقيقة 22.

مع انطلاق الشوط الثاني، أشرك مدرب القادسية مصعب الجوير وكريستوفر بونسو باه ومحمد أبو الشامات بدلاً من أوتافيو وتركي العمار وجابرييل كارفاليو. ترجم القادسية تفوقه في الدقيقة 54 عندما أحرز النجم الكولومبي جوليان كينيونيس الهدف الثاني.

وعاد كينيونيس ليؤكد تأهل فريقه بهدف ثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 63، موقعًا على ثنائيته الشخصية في اللقاء، ليقود القادسية إلى الفوز 3-1.

بهذا الانتصار، تأهل القادسية لربع النهائي، بينما ودّع الحزم المسابقة.