الرياضة

الشباب يصعد لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

صحيفة البلادaccess_time7 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ      28 أكتوبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

حجز فريق الشباب مقعده في ربع النهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على الزلفي بهدف دون مقابل، ضمن منافسات دور الـ16.

بدأ اللقاء بإيقاع سريع من كلا الفريقين، لم يخلُ من التدخلات القوية التي استدعت تدخل الحكم مبكراً؛ حيث أشهر البطاقة الصفراء في وجه لاعب الزلفي إيريك أموندي في الدقيقة السابعة، تلاه إنذار آخر لزميله دييغو ميراندا في الدقيقة 34. في الدقيقة 35 سجل البلجيكي يانيك كاراسكو هدف الشباك، من ضربة جزاء.

بهذا الفوز، صعد الشباب لدور الثمانية في كأس الملك، فيما ودّع الزلفي البطولة.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *