الشباب يصعد لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

البلاد (جدة)

حجز فريق الشباب مقعده في ربع النهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على الزلفي بهدف دون مقابل، ضمن منافسات دور الـ16.

بدأ اللقاء بإيقاع سريع من كلا الفريقين، لم يخلُ من التدخلات القوية التي استدعت تدخل الحكم مبكراً؛ حيث أشهر البطاقة الصفراء في وجه لاعب الزلفي إيريك أموندي في الدقيقة السابعة، تلاه إنذار آخر لزميله دييغو ميراندا في الدقيقة 34. في الدقيقة 35 سجل البلجيكي يانيك كاراسكو هدف الشباك، من ضربة جزاء.

بهذا الفوز، صعد الشباب لدور الثمانية في كأس الملك، فيما ودّع الزلفي البطولة.