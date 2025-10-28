الأولى

الرئيس السوري يستقبل سمو وزير الخارجية ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان

صحيفة البلاد      28 أكتوبر 2025
البلاد (الرياض)
استقبل فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، في مقر إقامته بالرياض، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وذلك على هامش زيارة فخامته للمملكة للمشاركة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار 2025م.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة قنوات التعاون الاقتصادي في قطاعات الطاقة والصناعة والبنية التحتية والتقنية وغيرها في ظل رغبة قيادتي البلدين في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في سوريا، وتنمية العلاقات الثنائية بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.
حضر الاستقبال المستشار بالديوان الملكي خالد بن فريد حضراوي، وسمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

