الأهلي يعيد تركيبة مجلس إدارته 

بدر النهدي (جدة)

أعلنت شركة النادي الاهلي عن تحديث في تشكيل مجلس إدارتها، الذي يضم أعضاء من المؤسسة غير الربحية للنادي، وأعضاء مجلس إدارة ممثلي صندوق الاستثمارات العامة.

وجاءت القائمة التي نصبت خالد الغامدي رئيس مجلس إدارة شركة نادي الأهلي، وعضو اللجنة التنفيذية ممثلاً عن مؤسسة أعضاء نادي الأهلي غير الربحية، فيما جاء أحمد الشنقيطي نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة التنفيذية ممثلاً عن صندوق الاستثمارات العامة، وخالد طاش عضو مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية ممثلاً عن صندوق الاستثمارات العامة، و أحمد الثبيتي عضو مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية، ولجنة الترشيحات والمكافآت ممثلاً عن صندوق الاستثمارات العامة، و محمد بن لادن عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة، ممثلاً عن صندوق الاستثمارات العامة، و جايك سيلفرستين عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن صندوق الاستثمارات العامة، وأخيراً خالد الهندي عضو مجلس الإدارة، ممثلاً عن مؤسسة أعضاء نادي الأهلي غير الربحية.