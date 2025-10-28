أخضر اليد للشباب يبلغ نهائي دورة الألعاب الآسيوية الثالثة لأول مرة

منذ ساعة
تأهل المنتخب السعودي لكرة اليد للشباب إلى نهائي دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب “البحرين 2025″، عقب فوزه اليوم على نظيره الصيني بنتيجة (32 – 24) في الدور نصف النهائي، ليكتب تاريخًا جديدًا بتأهله الأول في فئة الشباب إلى نهائي المنافسات الآسيوية.
وشهدت المباراة تكافؤًا بين المنتخبين في شوطها الأول الذي انتهى بالتعادل (15 – 15)، قبل أن يفرض الأخضر تفوقه في الشوط الثاني وينفرد بالنتيجة منذ الدقيقة (19)، لينهي اللقاء بفارق ثمانية أهداف.
ويلاقي المنتخب السعودي في المباراة النهائية الفائز من لقاء البحرين والكويت، فيما تُقام المباراة النهائية عند السابعة من مساء بعد غدٍ الخميس في صالة أم الحصم بالمنامة.
ويُعد هذا التأهل هو الأول للمنتخب السعودي لكرة اليد في فئة الشباب، والثاني على مستوى جميع الدرجات بعد أكثر من (35 عامًا) من تحقيق الأخضر برونزية دورة الألعاب الآسيوية للكبار التي أُقيمت في بكين عام 1990م.
وفي منافسات الرياضات الإلكترونية، أحرز لاعب المنتخب السعودي طلال راجخان الميدالية البرونزية في لعبة (Street Fighter 6)، ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب التي جرت اليوم في العاصمة البحرينية المنامة.
وجاء تحقيق راجخان للميدالية بعد فوزه في ربع النهائي على زميله فيصل النفيسي بنتيجة (3 – 1)، وخسارته في نصف النهائي أمام لاعب الصين تايبيه “جون – شي لين” (2 – 3)، قبل أن يتغلب في لقاء تحديد المركز الثالث على “شين يو – جانج” من الصين تايبيه.
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد المملكة من الميداليات إلى (15) ميدالية (3 ذهبيات، 4 فضيات، 8 برونزيات)، لتحل في المركز الثاني عشر في الترتيب العام.
