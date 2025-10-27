المحليات

وصول قافلة إغاثية سعودية جديدة لغزة

6 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ      27 أكتوبر 2025

البلاد (غزة)
وصلت أمس (الأحد) قافلة مساعدات إغاثية سعودية جديدة إلى قطاع غزة، محمّلة بسلال غذائية، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ لتلبية الاحتياجات الأساسية وتعزيز الأمن الغذائي للأسر المحتاجة في القطاع، ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع. وتسلّم القافلة المركز السعودي للثقافة والتراث الشريك المنفّذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة، تمهيدًا لبدء توزيع المساعدات بشكل مباشر على الأسر النازحة والمتضررة في مختلف محافظات القطاع. تأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة أهالي القطاع في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تمر بهم.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

