هيئة «الشورى» تحيل تقارير أداء جهات حكومية للمجلس

البلاد (الرياض)

عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى أمس (الأحد) في الرياض، اجتماعها الرابع من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، وبحضور مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان الأحمدي، والأمين العام للمجلس محمد المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة وذلك للنظر في عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها. ووافقت الهيئة على إحالة 9 موضوعات إلى جدول أعمال جلسات المجلس خلال الفترة المقبلة؛ من بينها عدد من التقارير المتعلقة بالأداء السنوي لعدد من الجهات والأجهزة الحكومية إلى جانب مشروعات الأنظمة. كما أحالت الهيئة العامة خلال اجتماعها عددًا من مشاريع الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم والتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في عدة مجالات؛ تمهيدًا لعرضها أمام المجلس في إحدى جلساته العامة خلال الفترة القادمة.