سمو ولي العهد يلتقي رئيس جمهورية بلغاريا

البلاد (الرياض)
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فخامة الرئيس رومين راديف رئيس جمهورية بلغاريا والوفد المرافق له، وذلك على هامش انعقاد النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.
وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه علاقات التعاون المشترك في المجالات كافة، وفرص تطويرها.
حضر اللقاء صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، وسكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بلغاريا الدكتور رامي بن سعود العتيبي.
