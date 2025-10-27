دشن معرض «وظائف 2025».. سعود بن نايف: القيادة تدعم وتوفر فرص العمل للكوادر الوطنية

البلاد (الدمام)

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، أمس (الأحد)، فعاليات معرض “وظائف 2025م” في نسخته الحادية عشرة، الذي تنظمه غرفة الشرقية في معارض شركة الظهران إكسبو، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وشركات التوظيف والتدريب والتأهيل.

واطلع سموهما خلال الجولة بين أجنحة المعرض، على الخدمات والفرص الوظيفية التي تقدمها الجهات المشاركة وأبرز أهداف المعرض، ومكوناته والبرامج المصاحبة له والفرص المطروحة أمام الباحثين والباحثات عن عمل.

وأكد أمير المنطقة الشرقية أن ما توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – من دعمٍ واهتمامٍ بالكوادر الوطنية وتوفير فرص العمل لهم، يُجسّد حرصها الدائم على تمكين أبناء الوطن للمشاركة الفاعلة في سوق العمل، وتعزيز دورهم في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة، مشيرًا إلى أهمية استمرار الجهود في تطوير المهارات الوطنية وتأهيل الكفاءات الشابة، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الحديثة ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

ونوّه سموه إلى أن المعرض يُمثل أحد النماذج الداعمة لتوجهات رؤية السعودية 2030 في رفع نسب التوطين، وتمكين الشباب والشابات من فرص عمل نوعية تواكب التحولات الاقتصادية والتنموية الكبرى التي تشهدها المملكة.