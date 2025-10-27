متابعات

تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. مدير الأمن العام يشهد حفل ختام أولمبياد الوفاء لشهداء الواجب

صحيفة البلادaccess_time6 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ      27 أكتوبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد (الرياض)
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي اليوم، حفل ختام أولمبياد الوفاء لشهداء الواجب، الذي ينظّمه الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي.
وشهد الأولمبياد مشاركة واسعة في عدد من المنافسات الفردية والجماعية، شملت مسابقات الدراجات الهوائية، والتنس، واختراق الضاحية، والألعاب الإلكترونية، وألعاب القوى، والكاراتيه، والسباحة.
ويهدف الأولمبياد إلى تعزيز قيم الوفاء والعطاء، وتكريم تضحيات شهداء الواجب، وتشجيع منسوبي القطاعات الأمنية على ممارسة الرياضة ورفع مستوى اللياقة البدنية، وتنمية روح التنافس والعمل الجماعي.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

