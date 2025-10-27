الرياضة

بعثة منتخب بيلاروسيا تصل إلى المملكة للمشاركة في بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ 2025

صحيفة البلادaccess_time6 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ      27 أكتوبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)

وصلت بعثة منتخب بيلاروسيا، إلى المملكة العربية السعودية، استعدادًا للمشاركة في بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ، التي ستقام خلال الفترة من 26 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2025م، بمدينة الرياض.

وتأتي بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية هذا العام 2025م، كأول دولة عربية تنظم هذه البطولة منذ إنشاء الاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ (ISFFR) عام 2001، تعزيزًا لمكانة المملكة الريادية كوجهة عالمية لاستضافة أبرز الأحداث الرياضية الدولية، بمشاركة (22) دولة من مختلف دول العالم.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *