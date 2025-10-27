الرياضة

بثلاثية الباطن| الأهلي إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين

صحيفة البلادaccess_time6 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ      27 أكتوبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

تغلب فريق الأهلي على مضيفه فريق الباطن بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما في دور الـ16 من كأس الملك 2025-2026، ليضمن بذلك التأهل إلى ربع النهائي.

الأهلي قدم أداءً قويًا من بداية المباراة، ليحسم اللقاء لصالحه ويواصل مشواره في البطولة.

بدأت المباراة قوية من الفريقين، لكن تركي الجلفان، مدافع الباطن، سجل هدفًا عكسيًا في مرماه في الدقيقة 25 ليمنح للأهلي.

في الشوط الثاني، واصل الأهلي ضغطه الهجومي وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 50 عن طريق فراس البريكان،، وفي الدقيقة 66

أحرز إيفان توني الهدف الثالث؛ ليؤكد عبور الأهلي لدور الثمانية في بطولة أغلى الكؤوس.

ويترقب الأهلي القرعة التي ستُجرى يوم الأربعاء في الساعة 3:00 عصرًا، لتحديد المنافس في دور ربع النهائي.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *