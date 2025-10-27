بثلاثية الباطن| الأهلي إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين

البلاد (جدة)
تغلب فريق الأهلي على مضيفه فريق الباطن بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما في دور الـ16 من كأس الملك 2025-2026، ليضمن بذلك التأهل إلى ربع النهائي.
الأهلي قدم أداءً قويًا من بداية المباراة، ليحسم اللقاء لصالحه ويواصل مشواره في البطولة.
بدأت المباراة قوية من الفريقين، لكن تركي الجلفان، مدافع الباطن، سجل هدفًا عكسيًا في مرماه في الدقيقة 25 ليمنح للأهلي.
في الشوط الثاني، واصل الأهلي ضغطه الهجومي وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 50 عن طريق فراس البريكان،، وفي الدقيقة 66
أحرز إيفان توني الهدف الثالث؛ ليؤكد عبور الأهلي لدور الثمانية في بطولة أغلى الكؤوس.
ويترقب الأهلي القرعة التي ستُجرى يوم الأربعاء في الساعة 3:00 عصرًا، لتحديد المنافس في دور ربع النهائي.
#البلاد | #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين#فراس_البريكان يسجل الهدف الثاني لصالح الأهلي.#الباطن 0 × 2 #الأهليpic.twitter.com/zNbA7TUQK9 #صحيفة_البلاد | #نادي_الباطن | #النادي_الأهلي | #الباطن_الأهلي | #أغلى_الكؤوس@KingCupSA | @albatinclub | @ALAHLI_FC | @mosgovsa
#البلاد | #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين#إيفان_توني يُسجل ثالث أهداف الأهلي .#الباطن 0 × 3 #الأهليpic.twitter.com/0d4NhiLDH3 #صحيفة_البلاد | #نادي_الباطن | #النادي_الأهلي | #الباطن_الأهلي | #أغلى_الكؤوس@KingCupSA | @albatinclub | @ALAHLI_FC | @mosgovsa
