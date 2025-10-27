المنتخبات السعودية تواصل المنافسة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب

البلاد (المنامة)
تتواصل اليوم الاثنين منافسات بعثة المملكة في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب “البحرين 2025″، عبر عدد من الألعاب التي يسعى من خلالها الأخضر لمواصلة حضوره المميز في الدورة.
ويخوض منتخب كرة اليد السعودي مواجهة قوية أمام الصين عند الخامسة من مساء غدٍ الثلاثاء في نصف نهائي المسابقة على صالة أم الحصم بالمنامة، بعد أن تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة.
وفي منافسات كرة السلة (3×3)، يلعب المنتخب السعودي اليوم عند الواحدة والنصف ظهرًا أمام الفائز من مباراة البحرين والصين، ضمن ربع نهائي المسابقة, فيما تتواصل مشاركة لاعبي كرة الطاولة، إذ يلتقي عبدالرحمن الطاهر نظيره اللبناني عند الثانية عشرة والنصف ظهرًا، ويواجه سعود الطاهر لاعب اليمن عند الواحدة ظهرًا، فيما تلعب نهال القحطاني أمام لاعبة كمبوديا عند الثالثة عصرًا.
وفي رفع الأثقال، يخوض الرباع عبدالله المحيميد منافسات وزن (65) كجم عند الرابعة عصرًا، يليه زميله علي الحوار في منافسات وزن (71) كجم عند السابعة مساءً.
وفي الرياضات الإلكترونية، يشارك فيصل النفيسي في لعبة (Street Fighter 6) عند الحادية عشرة صباحًا ضمن المجموعة الأولى التي تضم منغوليا وقيرغيزستان وتايلند وهونغ كونغ والصين تايبيه، فيما يلتقي زميله طلال راجخان مع الأردن وسريلانكا والصين تايبيه والإمارات عند الثانية ظهرًا ضمن المجموعة الثانية.
وتنطلق اليوم مشاركة منتخب السباحة السعودي في مدينة خليفة الرياضية، حيث يخوض غيث الفرائضي وعلي البوسعيد تصفيات (50م) حرة عند العاشرة صباحًا، تليها مشاركة علي العبدالوهاب وعماد الصبياني في (100م) فراشة عند العاشرة والنصف، ثم نواف الدوسري وكنعان الخطيب في سباق (200م) ظهر عند (10:50) صباحًا، وغانم الصلحي وخالد البلبسي, في (400م) حرة عند (11:30) صباحًا، قبل ختام المنافسات بسباق التتابع (4×100م) حرة عند (12:15) ظهرًا.
وفي سباقات الدراجات، يشارك الدراج طه الخليفة في سباق الفردي ضد الساعة الذي ينطلق عند الثامنة والنصف صباحًا على مسار ناصر بن حمد بمشاركة (22) دراجًا من مختلف الدول الآسيوية.
