المنتخبات السعودية تواصل المنافسة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب

وفي الرياضات الإلكترونية، يشارك فيصل النفيسي في لعبة (Street Fighter 6) عند الحادية عشرة صباحًا ضمن المجموعة الأولى التي تضم منغوليا وقيرغيزستان وتايلند وهونغ كونغ والصين تايبيه، فيما يلتقي زميله طلال راجخان مع الأردن وسريلانكا والصين تايبيه والإمارات عند الثانية ظهرًا ضمن المجموعة الثانية.

وتنطلق اليوم مشاركة منتخب السباحة السعودي في مدينة خليفة الرياضية، حيث يخوض غيث الفرائضي وعلي البوسعيد تصفيات (50م) حرة عند العاشرة صباحًا، تليها مشاركة علي العبدالوهاب وعماد الصبياني في (100م) فراشة عند العاشرة والنصف، ثم نواف الدوسري وكنعان الخطيب في سباق (200م) ظهر عند (10:50) صباحًا، وغانم الصلحي وخالد البلبسي, في (400م) حرة عند (11:30) صباحًا، قبل ختام المنافسات بسباق التتابع (4×100م) حرة عند (12:15) ظهرًا.

وفي سباقات الدراجات، يشارك الدراج طه الخليفة في سباق الفردي ضد الساعة الذي ينطلق عند الثامنة والنصف صباحًا على مسار ناصر بن حمد بمشاركة (22) دراجًا من مختلف الدول الآسيوية.