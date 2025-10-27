الخليج يتغلب على التعاون ويصعد لربع نهائي كأس الملك

البلاد (جدة)
حجز فريق الخليج بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025، بعد فوزه على التعاون بركلات الترجيح 5-3، في مباراة اتسمت بالإثارة والتنافس على مدار 120 دقيقة.
سجل جوشوا كينج هدف الخليج في الدقيقة 8، وفي الدقيقة 15، حصل متعب المفرج لاعب التعاون على بطاقة صفراء، فيما تلقى عبدالله الحافظ لاعب الخليج بطاقة مماثلة في الدقيقة 21، ما أضاف توترًا وتنافسًا تكتيكيًا مبكرًا على أرض الملعب.
تمكن روجير مارتيتيز من تعديل النتيجة للتعاون في الدقيقة 24. واستمر التعادل الإيجابي 1-1 حتى نهاية الوقت الأصلي والوقت الإضافي، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح، التي أظهر فريق الخليج خلاها تركيزًا عاليًا؛ ليحسم المواجهة بنتيجة 5-3، ويضمن مقعده في ربع النهائي.