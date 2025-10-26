فيديو| ريال مدريد يحسم كلاسيكو الأرض بثنائية برشلونة

البلاد (جدة)
وفي الدقيقة 23 سجل كيليان مبابي الهدف الأول لـ ريال مدريد بعد انفراد تام بالمرمى.
وفي الدقيقة 9+90 أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه بيدري بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.
فيرمين لوبيز يعيد برشلونة إلى أجواء الكلاسيكو بهدف التعادل 🔥🔵🔴
#الدوري_الإسباني | #الكلاسيكو | #ريال_مدريد | #برشلونة | #كلاسيكو_الأرض
جود بيلينغهام يضيف الهدف الثاني لريال مدريد
#الدوري_الإسباني | #الكلاسيكو | #ريال_مدريد | #برشلونة | #كلاسيكو_الأرض
تشيزني يتألق ويتصدى لركلة جزاء مبابي 👏🔥 مانحاً برشلونة فرصة العودة في الكلاسيكو!
