فيديو| ريال مدريد يحسم كلاسيكو الأرض بثنائية برشلونة

البلاد (جدة)

حسم فريق ريال مدريد كلاسيكو الأرض الذي جمعه مساء اليوم مع غريمه برشلونة بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “سانتياجو برنابيو” ضمن مباريات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني “الليجا”.

احتسب الحكم ركلة جزاء لـ صالح فينيسيوس جونيور قبل أن يعود للفار ويلغيها. ثم ألغى الحكم هدفا لكيليان مبابي في الدقيقة 13 بعد العودة لتقنية الفار بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 23 سجل كيليان مبابي الهدف الأول لـ ريال مدريد بعد انفراد تام بالمرمى.

وسجل فيرمين لوبيز هدف التعادل لـ برشلونة بالدقيقة 38 من تصويبة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 38 سجل بيلينجهام الهدف الثاني لـ ريال مدريد. وفي الدقيقة 54 أهدر كيليان مبابي ركلة جزاء بعد ما تصدى لها تشيزني ببراعة شديدة.

وفي الدقيقة 9+90 أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه بيدري بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.