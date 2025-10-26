الرياضة

فيديو| أرسنال يعبر كريستال بالاس ويتصدر الدوري الإنجليزي

5 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ      26 أكتوبر 2025

البلاد (جدة)

حقق فريق  أرسنال فوزا مهما على منافسه كريستال بالاس بهدف وحيد، خلال مباراة الفريقين التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهد الربع الساعة الأول نسبة استحواذ لأرسنال بلغت 83% مقابل 17% لكريستال بالاس، حتى نجح أصحاب الأرض في تسجيل هدف التقدم.

تقدم أرسنال بهدف عن طريق إيبريتشي إيزي الذي تلقى تمريرة وسدد الكرة مباشرة في الشباك عند القائم الأيمن في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني، سنحت فرصة لأرسنال عن طريق رأسية جابرييل بعد كرة عرضية وصلت إليه، لكن الكرة اصطدمت بالعارضة.

وخلال الشوط الثاني، حاول لاعبو أرسنال تعزيز النتيجة بالهدف الثاني، فيما حاول كريستال بالاس إدراك التعادل.

واحتسب الحكم 6 دقائق وقت بدل ضائع لم تسفر عن أي أهداف، لتنتهي المباراة بفوز أرسنال 1-0، معززا مكانه في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، فيما توقف رصيد كريستال بالاس عند 13 نقطة في المركز العاشر.

