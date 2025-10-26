سافيتش هلالي حتى 2028

أعلن نادي الهلال عن تجديد عقد الصربي سافيتش نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حتى عام 2028، ليواصل كتابة التاريخ رفقة الزعيم.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر منصة «إكس»، مقطع فيديو يوثق تجديد عقد سافيتش، معلقًا: «مهمة الرقيب مستمرة حتى 2028».

وقال سافيتش في تصريحات لحساب نادي الهلال: «من أول يوم وصلت فيه إلى الهلال، شعرت بشيء مختلف، الجمهور النادي الروح، لا يشبهون أي مكان آخر».

وأضاف نجم الهلال: «في الهلال كل خطوة لها معنى، كل فوز له طعم مختلف، هنا نتعلم أن الطموح لا يتوقف، عشت أجمل لحظات حياتي هنا، والذي بيني وبين هذا النادي أكبر من عقد، إنه ارتباط بين القلب والشعار قراري كان بسيطًا، أنا باق لأن المجد لا يترك».