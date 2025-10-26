الرياضة

سافيتش هلالي حتى 2028

صحيفة البلادaccess_time5 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ      26 أكتوبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد (جدة)
أعلن نادي الهلال عن تجديد عقد الصربي سافيتش نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حتى عام 2028، ليواصل كتابة التاريخ رفقة الزعيم.
ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر منصة «إكس»، مقطع فيديو يوثق تجديد عقد سافيتش، معلقًا: «مهمة الرقيب مستمرة حتى 2028».
وقال سافيتش في تصريحات لحساب نادي الهلال: «من أول يوم وصلت فيه إلى الهلال، شعرت بشيء مختلف، الجمهور النادي الروح، لا يشبهون أي مكان آخر».

 

وأضاف نجم الهلال: «في الهلال كل خطوة لها معنى، كل فوز له طعم مختلف، هنا نتعلم أن الطموح لا يتوقف، عشت أجمل لحظات حياتي هنا، والذي بيني وبين هذا النادي أكبر من عقد، إنه ارتباط بين القلب والشعار قراري كان بسيطًا، أنا باق لأن المجد لا يترك».

وقدّم سافيتش مستويات لافتة مع الفريق، حيث ساهم مع بقية زملائه في تحقيق الهلال لخمس بطولات؛ وهي كأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري روشن السعودي، وبطولتي كأس السوبر السعودي، بالإضافة إلى كأس موسم الرياض، كما ساهم مع زملائه بالنتائج المتميّزة التي حقّقها الهلال خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025م، ووصوله إلى الدور ربع النهائي من ذات البطولة.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *