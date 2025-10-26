تنافس قوي بين كبرى الإسطبلات في ثاني أسابيع موسم سباقات الرياض

محمد الجليحي (الرياض)

اقام نادي سباقات الخيل أحداث أسبوعه الثاني ضمن روزنامة موسم الرياض، والمكون من ثلاث حفلات سباقية امتدت طوال عطلة نهاية الأسبوع.

حيث شهدت السباقات تواجداً لكبرى الإسطبلات وملاكها من أصحاب السمو الملكي الأمراء طوال أيام السباق الخميس والجمعة والسبت.

وكما جرت عادته بالحضور، كان صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز حاضراً طوال مجريات الأيام الثلاثة التي شهدت تألق جياد الإسطبل الأبيض؛ إذ كانت البداية يوم الخميس وأبرز حضوره صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز الذي شهد تتويج المهرة أصلة المحمدية و الفرس بسمة المحمدية في الشوطين الثالث والسادس.

ويوم الجمعة المتسم بقوة الكؤوس والتنافس بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي استلم كأس افريقيا بعد فوز الجواد ” الجماني ” في ثامن الأشواط.

كذلك حقق جواد الشيخ عبدالله حمود المالك الصباح انكل كأس الاستخبارات العامة في عاشر الأشواط.

فيما اختتم الاسبوع الثاني احداثه بكأسين كانت تفاصيلهما كالتالي؛ ظفرت بكأس آسيا الفرس ” مسايل ” للشيخ عبدالله حمود المالك الصباح، وكأس إمارة المنطقة الشرقية كان من صالح الجواد ” جاك ريد كلاود ” للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.