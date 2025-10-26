تمهيدًا لانطلاق المنافسات.. سحب قرعة بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ في الرياض غدًا

البلاد (الرياض) تستعد العاصمة الرياض غدًا الاثنين الموافق 27 أكتوبر 2025م لإجراء قرعة بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ، التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لرياضة رجال الإطفاء والمنقذين (ISFFR)، بتنظيم مشترك بين المديرية العامة للدفاع المدني والاتحاد الدولي، بمشاركة (22) دولة من مختلف قارات العالم، وذلك تمهيدًا لانطلاق المنافسات الرسمية يوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

وستقام مراسم القرعة في مقر اللجنة المنظمة بالرياض، بحضور ممثلي الاتحاد الدولي ورؤساء الوفود الرياضية المشاركة والحكام الدوليين، حيث ستجرى القرعة وفق لوائح الاتحاد الدولي التي تضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين المنتخبات، وتحدد ترتيب المشاركين في المسابقات الفردية والجماعية وجدول الانطلاقات الرسمية. وتعد البطولة، التي تستضيفها المملكة خلال المدة من 26 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2025م، حدثًا عالميًا يقام للمرة الأولى على أرض المملكة، بالتزامن مع مرور مئة عام على تأسيس الدفاع المدني السعودي، في تأكيدٍ على دعم القيادة الرشيدة – أيدها الله – لقطاعات الأمن والسلامة والإنقاذ، وترسيخ مكانة المملكة كوجهة دولية قادرة على استضافة كبرى الفعاليات الرياضية المتخصصة. وتأتي استضافة المملكة لهذه البطولة العالمية في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز مكانتها الريادية في مجالات الدفاع المدني والسلامة العامة، وتطوير مهارات رجال الإطفاء والإنقاذ، وإبراز قدراتهم المهنية والبدنية في منافسات دولية، إلى جانب توسيع نطاق التعاون الدولي وتبادل الخبرات الفنية في هذا المجال الحيوي. وتشمل البطولة أربع مسابقات رئيسة هي تسلق السلم ذي الخطاف، وسباق 100 متر مع الحواجز، وسباق التتابع 4×100 متر، وسباق المكافحة باستخدام المضخات والخراطيم، بمشاركة أكثر من 300 متسابق يمثلون 21 دولة، ما يجعلها من أكبر البطولات العالمية في تاريخ رياضة الإطفاء والإنقاذ. ويتوقع أن تشهد البطولة حضورًا واسعًا من المنتخبات والوفود الرسمية من آسيا وأوروبا وأفريقيا، وسط اهتمام إعلامي عالمي، يعكس الثقة الدولية في قدرة المملكة على تنظيم الفعاليات الرياضية وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية، ويجسد الصورة المشرقة لما وصلت إليه من تطور في جاهزيتها الميدانية وتنظيمها الاحترافي للفعاليات الدولية.