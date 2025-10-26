المحليات

بمبادرة من مركز الملك سلمان.. علاج طفلة من غزة مصابة بسرطان القولون

صحيفة البلادaccess_time5 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ      26 أكتوبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (عمان)
انطلاقًا من قيم العطاء والتراحم والتكافل الاجتماعي، التي تميزت بها السعودية، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بادر المركز بتقديم العلاج للطفلة الفلسطينية” إلين رامي الكيلاني” البالغة من العمر 7 سنوات من قطاع غزة، التي تعاني حالة صحية حرجة؛ إثر إصابتها بسرطان القولون، ويتطلب تدخلًا طبيًا عاجلًا.
ونظرًا لاحتياج حالتها الصحية إلى علاج متخصص غير متوفر في القطاع، تكفل المركز بنقلها إلى المملكة الأردنية الهاشمية؛ إذ بدأت رحلتها العلاجية في مركز الحسين للسرطان بالعاصمة عمّان، وتخضع الطفلة حاليًا لإشراف فريق طبي متخصص في الأورام؛ لتوفير الرعاية الصحية الكاملة لها ومساعدتها على تجاوز هذه المرحلة الصعبة، واستعادة عافيتها مانحًا إياها الأمل والدعم في رحلتها نحو الشفاء.
وعبّر ذوو الطفلة عن امتنانهم وتقديرهم العميق للمملكة قيادةً وشعبًا، على هذه المبادرة النبيلة، مشيرين إلى أن جهود مركز الملك سلمان للإغاثة شكّلت لهم بارقة أمل وطوق نجاة، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة، التي يعيشها سكان قطاع غزة.
يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشروعًا نوعيًا لعلاج مرضى السرطان من الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، بالتعاون مع مؤسسة ومركز الحسين للسرطان في الأردن، يستفيد منه 150 فردًا بقيمة تبلغ 3 ملايين و615 ألف دولار أمريكي. يأتي ذلك تأكيدًا لحرص المملكة على مد يد العون للمرضى والمحتاجين حول العالم، والتخفيف من معاناة الشعوب المتضررة، انطلاقًا من رسالتها السامية في مساعدة الإنسان- أينما كان، وترسيخًا لمكانتها منارة للعمل الإنساني والإغاثي العالمي.

