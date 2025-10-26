القيادة تهنئ السيدة كاثرين كونولي بمناسبة فوزها بالانتخابات الرئاسية في إيرلندا

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة كاثرين كونولي بمناسبة فوزها بالانتخابات الرئاسية في إيرلندا. وعبّر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب إيرلندا الصديق المزيد من التقدم والرقي.