 إعلان البرنامج الزمني لكأس الأولمبية السعودية للهجن في رماح

هاني البشر (الرياض)

أعلن الاتحاد السعودي للهجن البرنامج الزمني لكأس الأولمبية السعودية للهجن 2025، التي ستُقام منافساتها خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر المقبل، على ميدان رماح لسباقات الهجن، حيث تتضمن 116 شوطاً، من بينها 20 شوطاً على كؤوس البطولة، وبإجمالي جوائز يتجاوز 10 ملايين ريال، وذلك ضمن تقويم الاتحاد للموسم الرياضي 2025/2026.

وتقرر نقل البطولة من ميدان الجنادرية إلى ميدان رماح، نظراً لانشغال ميدان الجنادرية في العاصمة الرياض بالتجهيزات لاستضافة دورة التضامن الإسلامي، وذلك حرصاً من اللجان على تهيئة أفضل الظروف التنظيمية لضمان استمرار نجاح البطولات التي تندرج ضمن تقويم الاتحاد إضافة لتحقيق أهداف الاتحاد برئاسة صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي، بإقامة البطولة في عدد من المناطق والمدن المختلفة في المملكة.

ويتضمن برنامج الكأس في يومها الأول إقامة 36 شوطاً مخصصة لفئة “الحقايق”، تليها 30 شوطاً في اليوم الثاني لفئة “اللقايا”، ثم 24 شوطاً في اليوم الثالث لفئة “الجذاع”. أما اليوم الرابع، فيشهد إقامة 14 شوطاً مخصصة لفئة “الثنايا”، وتُختتم البطولة في يومها الخامس والأخير بإقامة 12 شوطاً مخصصة لفئتي “الحيل” و”الزمول”.

الجدير ذكره أن الاتحاد السعودي للهجن يجري حالياً لمساته الأخيرة لإنهاء جميع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالميدان، حيث تقام للمرة الأولى في رماح بعد أن استضافت تبوك النسخ الماضية في سجل البطولة.