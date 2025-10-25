4 مباريات في انطلاق بطولة “Kings League MENA” بموسم الرياض

البلاد (الرياض)
انطلقت أمس الجمعة، منافسات الجولة الأولى من بطولة “Kings League MENA”، ضمن فعاليات موسم الرياض 2025، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء مليئة بالحماس والإثارة.
وأقيم في اليوم الأول من البطولة، 4 مباريات خاضتها ثمانية فرق، بقيادة عدد من أبرز صنّاع المحتوى والمؤثرين في المنطقة؛ لتقدم للجمهور تجربة فريدة تجمع بين الترفيه والمنافسة، والتفاعل المباشر مع نجوم العالم الرقمي في أجواء حماسية غير مسبوقة.
فقد فاز فريق (DR7) على فريق (3BS) بنتيجة (7 – 2)، وفي المباراة الثانية، خسر فريق (Ultra Chimicha) من فريقTRB (Turbo FC)، بنتيجة (5 – 2)، في مواجهة حماسية تميزت بالإثارة والندية منذ الدقائق الأولى، وفي المباراة الثالثة، فاز فريق (FWZ) على (ABO FC)، بنتيجة (5 – 0)، في لقاء تنافسي، وسط تفاعل جماهيري واسع داخل المدرجات وعلى المنصات الرقمية.
واختُتمت منافسات اليوم الأول، بمواجهة قوية جمعت فريقي (SXB) و(RDZ) وانتهت بفوز (SXB) بنتيجة (6 – 2).
وتُعدُّ بطولة Kings League MENA إحدى نسخ السلسلة العالمية التي تمزج بين كرة القدم الحقيقية، وقواعد مبتكرة مستوحاة من عالم الألعاب الإلكترونية، مثل البطاقات السرّية وفترات الأهداف المزدوجة والقرارات المفاجئة التي تضيف طابعًا تفاعليًا فريدًا يميّز البطولة عن أي منافسة أخرى.
وتستمر منافسات بطولة Kings League MENA في العاصمة الرياض حتى منتصف نوفمبر المقبل، وتُقام الجولات تباعًا وصولًا إلى النهائي الكبير يوم (15) نوفمبر المقبل، الذي سيشهد تتويج الفريق الفائز بالبطولة.