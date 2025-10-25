تعادل القادسية والأخدود سلبيًا في ” روشن”

البلاد (جدة)

خيم التعادل السلبي على مواجهة القادسية وضيفه فريق الأخدود، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

حاول لاعبو الفريقين هز الشباك في أغلب أوقات المباراة، فيما كان لاعبو القادسية قاب قوسين أو أدنى من تسجيل هدف، ولكن استبسال مدافعي الأخدود حرموا بني قادس من هز الشباك.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء للاعب نادي الأخدود محمد أبو عبد في الدقيقة 70 من عمر اللقاء، ولكن فشل لاعبو القادسية في استغلال النقص العددي وسط التمركز الدفاعي للضيوف.

بتلك النتيجة رفع القادسية رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع في قائمة الترتيب، فيما حل الأخدود في المركز السابع عشر برصيد نقطة واحدة فقط.