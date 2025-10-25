تجربة عالمية فريدة.. التاي تشي ينتقل من الصين إلى بوليفارد وورلد

البلاد (الرياض)
في إطار فعاليات موسم الرياض 2025، التي تسعى إلى تقديم تجارب ثقافية عالمية متنوعة، تستعرض الصين في “بوليفارد وورلد” تراثها العريق وفنونها التقليدية أمام الزوار، مقدمة تجربة صينية متكاملة تجمع الثقافة والفنون والتقاليد الأصيلة.
وتضم المنطقة تصميمًا معماريًا مستوحى من الطراز الصيني التقليدي، إلى جانب عروض رياضة التاي تشي التي تعكس فلسفة الحركة والطاقة في الثقافة الصينية، وركن تذوّق الشاي الصيني الذي يقدم طرق التحضير التقليدية، بالإضافة إلى أجنحة عرض الملابس التقليدية والحرف اليدوية التي تعكس التنوع الثقافي في مختلف المناطق الصينية، لتمنح الزوار تجربة شاملة تجمع المعرفة والمتعة.
ويشهد الزوار عروض الألعاب البهلوانية الصينية، التي تتميز بالمهارة والجرأة، ما يضيف عنصر التشويق والإثارة لتجربة الزوار في المنطقة.
وتتيح منطقة الصين في بوليفارد وورلد للزوار فرصة التعرف على الثقافة الصينية، مما يعزز تجربة الموسم بتقديم فعاليات ثقافية غنية ومتجددة تجذب جميع الفئات وتبرز التنوع العالمي بأسلوب ممتع وجذاب.