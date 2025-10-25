الرياضة

النصر يتخطى الحزم بثنائية ويواصل صدارته لـ” روشن”

صحيفة البلادaccess_time4 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ      25 أكتوبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي (جدة)

تصوير (عبدالله الفهيدي)

واصل فريق النصر عروضه المميزة في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث نجح في تحقيق فوز مهم على مضيفه الحزم بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من البطولة.

حاول لاعبو النصر منذ الدقيقة الأولى تسجيل هدف مبكر لحسم المباراة، ولكن تألق حارس الحزم فاريلا، أمام هجوم النصر حال دون ذلك، حتى جاءت الدقيقة 25، التي سجل فيها البرتغالي جواو فيليكس هدف النصر الأول في الدقيقة من رأسية قوية.

وفي الشوط الثاني، أحرز كريستيانو رونالدو الهدف الثاني لفريق النصر في الدقيقة 88 من عمر المباراة، بعد انطلاقة رائعة من البرازيلي ويسلي حولها إلى عرضية لقائد العالمي، ليحولها الأخير إلى شباك الحزم.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد النصر إلى النقطة 18 في صدارة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين بفارق 3 نقاط عن التعاون الوصيف، بينما حل الحزم في المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط.

