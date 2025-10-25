الرياض تستضيف الجولة الختامية من بطولة “لونجين العالمية” لقفز الحواجز

هاني البشر (الرياض)

تحتضن العاصمة الرياض الجولة الختامية لبطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز 2025، ابنداء من الخميس المقبل، ولمدة 3 أيام.

وتتميز جولة الرياض الأخيرة أنها تحدد بطل جولة الرياض وبطل جميع الجولات على مستوى الفردي والفرق خلال المنافسات التي ستقام على الميدان المشيد مقابل مركز الملك عبد الله المالي “كافد”، حيث يشهد اليوم الأول في البطولة إقامة نهائي الفرق في دوري الأبطال العالمي لقفز الحواجز، فيما تقام في اليوم الثاني منافسات الفردي، على أن يشهد اليوم الأخير نهائي الفردي.

وتُعد جولات “لونجين” سلسلة من المنافسات الدولية المرموقة لقفز الحواجز لفئة الـ 5 نجوم، التي انطلق موسمها الحالي من الدوحة في الأول من مارس الماضي، ومرت تصفيات 2025، وقبل “جولة الرياض” عبر 3 قارات، 12 دولة، 15 مدينة، رصد لها جوائز مالية بأكثر من 36 مليون يورو (156،2 مليون ريال)، ومرت بمدن، الدوحة، مكسيكو، شنغهاي، مدريد، كان، راماتويل، سان تروبيه، لندن، فالكنسفارد، ريزنبيك، نيويورك، فيينا، روما، والرباط.

وسيشهد مقر البطولة خلال الأيام الثلاثة، فعاليات مصاحبة للزوار في منطقة الفعاليات، حيث تضم المنطقة المخصصة العديد من المطاعم، الجلسات العائلية المظللة، متاجر التسوق، مواقع ترفيهية مجانية للأطفال إضافة لتوفر كامل الخدمات العامة.

من جهته، أكد صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، أن دعم القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ المستمر للقطاع الرياضي عزز من مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات العالمية في مجال الرياضة، وذلك من خلال استضافة مجموعة من الفعاليات الرياضية الكبرى، وقال سموه: “استضافة الرياض للجولة الأخيرة من بطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز والتي تعد من أهم وأقوى بطولات قفز الحواجز في العالم تأتي امتدادًا لدعم القيادة الرشيدة، ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ونحن في الاتحاد السعودي للفروسية مستعدون لتكرار نجاحات المملكة في تقديم نسخة تليق بالحدث، حيث تضم “جولة الرياض” أفضل الفرسان العالميين المصنفين وأفضل الجياد، وتحظى باهتمام كبير عالميًّا؛ كونها الجولة الختامية بعد 15 جولة حول العالم”.