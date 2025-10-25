الرياضة

التعادل الإيجابي يحسم لقاء الشباب وضمك

البلاد (جدة)

خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله عبى مواجهة فريق الشباب، مع ضيفه ضمك، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة «دوري روشن».

افتتح البلجيكي الدولي يانيك كاراسكو شريط أهداف المباراة لصالح الشباب في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء.

وعادل ويسلي هوديت النتيجة لصالح نادي ضمك عن طريق الخطأ في مرماه في الوقت بدل الضائع، للشوط الأول، وذلك رغم طرد عبدالقادر بدران لاعب نادي ضمك في نهاية الشوط الأول.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي الشباب إلى النقطة السادسة في المركز الثاني عشر، فيما جاء نادي ضمك في المركز السادس عشر برصيد نقطتين فقط.

