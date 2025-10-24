ولي العهد الأردني يتوج المنتخب السعودي بلقب كأس العرب للهجن

هاني البشر (الرياض)

توج صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس الاتحاد الدولي و العربي للهجن المنتخب السعودي للهجن بلقب بطولة كأس العرب في نسختها الثانية والتي نظمها الاتحاد العربي وبالتعاون مع لجنة رياضة الهجن الأردنية اليوم الخميس 23 أكتوبر في ميدان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للهجن في وادي رم بالمملكة الأردنية الهاشمية وبمشاركة 10 دول عربية، هي السعودية، والبحرين، مصر، السودان، والأردن، وتونس، والمغرب، والجزائر، والصومال، وجيبوتي.

وحققت السعودية لقب البطولة للمرة الثانية على التوالي بعد فوزها بإجمالي عدد النقاط؛ حيث تصدر ملاك الهجن السعوديون قائمة النقاط في ختام البطولة برصيد 230 نقطة.

وشهدت البطولة تفوقا كبيرا للملاك للسعوديين، حيث افتتحت المطية “جمرة” لمالكها السعودي عودة العطوي كؤوس البطولة بتحقيقها كأس العرب في فئة “ثنايا بكار”، وذهب كأس العرب في فئة “ثنايا قعدان” للمطية “جلمود” لمالكها السعودي حسن الحويطي، وذهب كأس العرب في فئة “جذاع بكار” للمطية “شواهين” لمالكها السعودي محمد النجيدي، وكأس العرب في فئة “جذاع قعدان” للمطية “الساطي” لمالكها السعودي سعد الشمري.

وذهبت كأس العرب في فئة “لقايا بكار” للمطية “غبه” لمالكها السعودي نايف الضيوفي، وفاز بكأس العرب في فئة “لقايا قعدان” المطية “الرفاع” لمالكها البحريني خليفه القعود، وكأس العرب في فئة “حقايق بكار” للمطية “صنف” لمالكها السعودي أحمد الجهني، وكأس العرب في فئة “حقايق قعدان” للمطية “فواز” لمالكها السوداني برعي عبدالماجد حسين عبدالقادر، وكأس العرب لفئة “الزمول” للمطية ” حلوان” لمالكها السعودي منصور بن محمد العطوي ، وأخيراً كأس العرب لفئة الحيل للمطية ” سيافه” لمالكها السعودي عبدالله بن فرج البلوي.

من جانبه، أعرب صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس الاتحاد العربي للهجن عن بالغ شكره وعظيم امتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، على تفضل سموه برعاية بطولة كأس العرب للهجن 2025.

وأكد سموه أن هذه الرعاية الكريمة تمثل تشريفاً كبيراً ودعماً معنوياً مهماً للنسخة الثانية من البطولة، وتعكس اهتمام سمو ولي العهد الأردني الكريم برياضة الهجن، وحرصه على دعم وتعزيز حضورها في الساحة الرياضية العربية.

كما رفع سموه خالص الشكر والتقدير إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – على دعمهما المستمر للرياضة والرياضيين، وحرصهما على تعزيز الحضور السعودي والعربي في مختلف المحافل، مثمناً في هذا الصدد الدعم الكبير من القيادة الرياضية ممثلة بصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، لما يقدمه من دعم ومتابعة لجهود الاتحاد العربي للهجن في تطوير هذه الرياضة الأصيلة.