البلاد (جدة)

أعلن نادي القادسية عن مشاركة لاعبه الإسباني ناتشو سفيرًا في مبادرة اليوم العالمي لشلل الأطفال، التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ضمن جهوده المستمرة في دعم المبادرات الصحية والإنسانية على مستوى العالم.

تأتي هذه المشاركة تأكيدًا على الدور المجتمعي والإنساني الذي يحرص عليه نادي القادسية في مختلف برامجه، وانسجامًا مع رؤية المملكة العربية السعودية في تعزيز المسؤولية الاجتماعية وتكريس القيم الإنسانية من خلال الرياضة.

وأعرب اللاعب ناتشو عن سعادته بهذه المشاركة، قائلاً: “بصفتي سفيرًا لهذه المبادرة، شاهدت بنفسي كيف تقود المملكة العربية السعودية العالم نحو مستقبل خالٍ من شلل الأطفال. إن العمل الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة يبعث على الإعجاب، ويعكس التزام المملكة الراسخ بخدمة الإنسانية في كل مكان”.

وأكد النادي أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا للشراكة المجتمعية بين القطاع الرياضي والجهات الوطنية الرائدة في العمل الإنساني، مشيرًا إلى أن نادي القادسية يفخر بأن يكون جزءًا من الجهود التي تسهم في نشر الوعي ودعم الحملات العالمية للقضاء على الأمراض والأوبئة.

ويثمن نادي القادسية الدور الكبير الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مكافحة شلل الأطفال، وجهوده الرائدة في إيصال المساعدات الطبية والإنسانية إلى مختلف دول العالم، تجسيدًا لرسالة المملكة في دعم الإنسان أيًّا كان موقعه.