منتدى TOURISE يعلن عن قائمة الرعاة لنسخته الأولى التي ستنعقد في الرياض

البلاد (الرياض)
أعلن منتدى TOURISE، المنصة العالمية الرائدة والأولى من نوعها على مستوى العالم، عن قائمة الرعاة الرسميين، التي تضم 25 راعيًا محليًا ودوليًا، لنسخته الافتتاحية TOURISE 2025 التي تنعقد تحت شعار “الخطوة الضخمة المستقبلية”، خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر المقبل، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في مدينة الرياض.
جاء ذلك، خلال مراسم توقيع عقود الرعاية، التي أُقيمت بحضور وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، رئيس مجلس إدارة TOURISE، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة، ونائب رئيس مجلس إدارة TOURISE فهد حميد الدين، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركات الراعية.
وبهذه المناسبة، قال الخطيب: “يحظى منتدى TOURISE 2025 بدعم استثنائي، إذ تتماشى رؤيته مع تطلعات شركائنا الذين يشاركوننا الالتزام بتحفيز الابتكار، وفتح آفاق استثمارية جديدة، وتحقيق تأثير تحويلي في قطاع السياحة العالمي. معًا نمهد الطريق لحدث نوعي من حيث النطاق والتأثير، ونوفر منصة مستدامة للتعاون والعمل المشترك على مدار العام، بما يسهم في تعزيز مسيرة النمو المستدام والتعاون الإستراتيجي حتى ما بعد الحدث. نحن نثمّن التزام شركائنا الذين يشكل دعمهم وتعاونهم ركيزة أساسية في نجاح المنتدى وترسيخ تأثيره المستدام”.
وتضم قائمة رعاة TOURISE 2025 نخبة من كبرى الشركات والجهات الإعلامية الرائدة من مختلف أنحاء العالم، التي تسهم بدور محوري في نجاح هذا الحدث النوعي، وتحقيق هدفه المتمثل في إعادة رسم ملامح مستقبل قطاع السياحة العالمي، وصياغة رؤى مبتكرة تدعم النمو المستدام على المستوى العالمي.
وتشمل القائمة عدة فئات وهي: الراعي الرئيسي، والراعي الرسمي، وراعي الطيران الرسمي، والراعي المؤثر، والراعي مشارك، والراعي الإعلامي. وتحظى هذه الجهات الداعمة بفرص ومزايا حصرية تعزز حضورها وتأثيرها الدولي، والتواصل المباشر مع صناع القرار العالميين في قطاع السياحة.
وتشمل قائمة الراعي الرسمي كلًا من “القدية للاستثمار”، والمشروع الوطني الرائد لتطوير وجهة المملكة المستقبلية للترفيه والرياضة والثقافة، ومجموعة stc، الممكن الرقمي الرائد ومزود الحلول الرقمية المتقدمة في منطقة الشرق الأوسط وخارجها؛ وشركة “دار الأركان”، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، والمعروفة بمشاريعها الرائدة محليًا وعالميًا.
وتضم قائمة الراعي الرئيسي كلًا من مطار الملك سلمان الدولي، بوصفه بوابة المملكة إلى العالم، ويجسّد طموح الرياض لتكون مركزًا عالميًا للسفر والتجارة، وشركة “الفوزان”، لدعم البنية التحتية والتجارب التي تعزز منظومة السياحة؛ وشركة “وسط جدة للتطوير”، المطور الرئيسي لوجهة وسط جدة، وهيئة تطوير منطقة عسير، الجهة المحركة لجهود التنمية السياحية في المنطقة، التي تسهم في تسريع وتيرة التطوير وتعزيز حضور عسير وجهة سياحية مميزة على المستويين الوطني والدولي، و”المربع الجديد” الوجهة الحضرية الرائدة التي تشكل مستقبل الحياة والثقافة في مدينة الرياض، و”درة العروس”، عبر شراكة تهدف إلى الارتقاء بتجارب الجيل القادم من الزوار.
إلى ذلك، تشارك الخطوط الجوية السعودية، الناقل الوطني للمملكة، بصفتها راعي الطيران الرسمي للمنتدى.
وتشمل قائمة الراعي المؤثر كلًا من صندوق التنمية السياحي (TDF)، الذي يدعم نمو السياحة المستدامة ويعزز فرص نمو القطاع الخاص، وشركة البحر الأحمر الدولية (RSG)، الرائدة في تطوير الوجهات السياحية الفاخرة مع الالتزام بحماية البيئة والاستدامة، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، المسؤولة عن مشروع تطوير الدرعية التاريخية في المملكة وتحويلها إلى وجهة عالمية المستوى ترتكز على التراث السعودي الغني، والمملكة القابضة (KHC)، الشركة الاستثمارية العالمية التي تركز على تعزيز القيمة طويلة الأمد.
أما قائمة الراعي المشارك، فتضم كلًا من شركة طيبة الرائدة في قطاع الضيافة والتطوير والتشغيل الفندقي والعقاري في المملكة، و”المسافر” وهي منصة سفر إلكترونية سعودية تقدم خدمات حجز شاملة للرحلات الجوية والفنادق وباقات السفر، و”ترسانة إسطنبول”، العلامة الفندقية الفاخرة التي تنتشر في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا، و”بوكينج” وكالة السفر الإلكترونية الرائدة التي تتيح للمستخدمين البحث والمقارنة وحجز الفنادق، والرحلات الجوية، وتأجير السيارات، وتجارب السفر حول العالم، وشركة “جلوبانت” المتخصصة في الحلول التقنية المبتكرة للأعمال، و”جولف السعودية”، التي تهدف إلى تعزيز جاذبية لعبة الجولف العالمية من خلال صياغة قصص جذابة عبر 6 ركائز أساسية، وتحفيز الجماهير والتفاعل مع فئات سكانية مستهدفة لتنمية اللعبة عالميًا.
وتشمل قائمة الراعي الإعلامي كلًا من قناة سي إن إن التلفزيونية الإخبارية الأمريكية الرائدة، التي تُقدم تغطية إخبارية على مدار الساعة، وأخبارًا عاجلة، وتحليلات للأحداث العالمية، و”تيك توك” منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة، حيث يُنشئ المستخدمون مقاطع فيديو قصيرة ويشاركونها ويكتشفونها، و”سناب شات” تطبيق مراسلة متعدد الوسائط، مملوك لشركة سناب، مُصمم لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو والرسائل (المعروفة باسم “سناب”) التي تختفي بعد مشاهدتها، و”العربية” الرائدة في مجال الإعلانات الخارجية في المملكة والمنطقة، و”ديدا ترافيل” وهي شركة توزيع سفر عالمية تسعى إلى تبسيط توزيع السفر العالمي بين الشركات من خلال الجمع بين تقنيات السفر المتطورة والذكاء الاصطناعي وأفضل المواهب في هذا المجال، ما يعكس الزخم الإعلامي الكبير المصاحب للمنتدى.