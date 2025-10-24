مدير الدفاع المدني يقف على جاهزية مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية لاستضافة بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ

وشملت الجولة الاطلاع على مواقع تدريبات المنتخبات، ولجان التحكيم والمسابقات، والخدمات الطبية، والمركز الإعلامي، واستعراض جدول أعمال لجان البطولة، واستقبال وإقامة الوفود المشاركة من (22) دولة من مختلف دول العالم، لخوض (4) منافسات هي “تسلق السلم الخطّاف، وسباق (100) متر حواجز، وسباق التتابع (400) متر، وسباق المكافحة باستخدام مضخات المياه والخراطيم”.

تأتي البطولة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، بمشاركة أكثر من (300) متسابق، لتعزز مكانة المملكة في تنظيم الفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى على الصعيد الدولي.