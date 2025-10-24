مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار تعلن عن قائمة الشركاء العالميين للنسخة التاسعة FII9

البلاد (الرياض)
أعلنت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII) عن قائمة شركائها العالميين للنسخة التاسعة من مؤتمرها الرئيسي FII9، الذي سيُعقد في الرياض في الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر 2025، تحت شعار “مفتاح الازدهار”.
وسيجمع المؤتمر نخبة من القادة والمستثمرين وصانعي السياسات والرؤساء التنفيذيين والمبتكرين الأكثر تأثيرًا في العالم، لمناقشة معالجة التناقضات التي تشكل عالم اليوم ووضع إستراتيجيات عملية لتحقيق الازدهار المستدام والشامل.
وأعربت المؤسسة عن اعتزازها بالدعم المستمر من شريكها المؤسس، صندوق الاستثمارات العامة، وشركاء الرؤية، وزارة الاستثمار وأرامكو السعودية، الذين يظل دورهم الريادي وتعاونهم عنصرًا حيويًا في تقدم رسالة المؤسسة العالمية، مرحبة هذا العام بمجموعة متميزة من الشركاء الإستراتيجيين الجدد: أريبيان ديار، وباركليز، وبروكفيلد، والمجموعة المالية هيرميس، وجوجنهايم للاستثمارات، وهيوماين، ومارا، وميزوهو، ومجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية (MUFG)، والشركة السعودية للكهرباء، ومجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية (SMBC Group)، وشركة سودة للتطوير، وفي سي إم (VCM).
وينضم هؤلاء الشركاء إلى مجتمع مرموق من الشركاء الذين يمثلون قطاعات الاستثمار، والتمويل، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والطاقة، ومنهم: أكوا باور، وشركة آلات، والدرعية، وإعمار، وفرانكلين تمبلتون، وجي إف إتش، وإتش إس بي سي العربية السعودية، ومركز الملك عبدالله المالي، ومطار الملك سلمان الدولي، ومعادن، ومينيرفا فودز، ونيوم، والمربع الجديد، والإقامة المميزة، والبحر الأحمر الدولية، وبنك الرياض، وطيران الرياض، ومجموعة روشن، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، وسابك، وسنابل للاستثمار، والبنك الأهلي السعودي، وصندوق رؤية سوفت بنك، وستاندرد تشارترد، وستيت ستريت، وإس تي سي، وفيزا، ورؤية للاستثمار.
ويعمل هؤلاء الشركاء معًا على تعزيز مهمة المؤسسة المتمثلة في الدفع قدمًا بالمبادرات القائمة على التأثير وتعزيز التعاون عبر الصناعات والحدود، مما يسرّع التقدم المستدام للبشرية.
وقال رئيس اللجنة التنفيذية والرئيس التنفيذي المكلف للمؤسسة ريتشارد أتياس: “شركاؤنا هم محور كل ما نقوم به في مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، والتزامهم وتعاونهم يمكّناننا من تحويل الرؤية إلى عمل، والعمل إلى تأثير قابل للقياس، وضمان الاستدامة، مع وجود أكثر من (60) شريكًا هذا العام، نفخر بجمع ائتلاف عالمي يقود النمو المستدام، والابتكار المسؤول، والازدهار الشامل”.
ويقدم شركاء المعرفة للمؤسسة، وهم: أكسنتشر، وآرثر دي ليتل، وباين آند كومباني، ومركز مدرسة كولومبيا للمناخ للتنمية المستدامة، ومنظمة التعاون الرقمي، وإرنست ويونغ، وكيرني، وماكنزي آند كومباني، وأوليفر ويمان، ومؤسسة الأمير ألبرت الثاني دي موناكو، القيادة الفكرية والرؤى التي تسهم في أبحاث المؤسسة على مدار العام وفي محتوى المؤتمر التاسع للمبادرة.
ورحب برنامج مبادرة مستقبل الاستثمار للمشاريع الاستثمارية (FII Ventures Program) بشريك جديد هو البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات، لدعم منظومة متنامية تربط رواد الأعمال ذوي الرؤى بالمستثمرين العالميين لتسريع الابتكار وتحقيق تأثير قابل للتطوير.