الرياضة

في كلاسيكو نار.. الهلال يتغلب على الاتحاد بثنائية

صحيفة البلادaccess_time3 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ      24 أكتوبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي (جدة)

تصوير (زياد القحطاني)

حسم فريق الهلال الكلاسيكو المثير الذي جمعه مع مضيفه الاتحاد بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن للمحترفين.

بدأ الاتحاد اللقاء بقوة، وشكل خطورة على مرمى ياسين بونو في أكثر من كرة، ولكن هجمات الهلال كانت أكثر خطورة وتهديدا للمرمى الاتحادي.

في الدقيقة 41، حول نونيز كرة عرضية من روبن نيفيز، برأسية قوية ولكنها ارتطمت برأس دومبيا لاعب الاتحاد لتجد مكانها في شباك حامد الشنقيطي.

بدأ الاتحاد الشوط الثاني بنشاط ملحوظ لإدراك التعادل، وسط محاولات من الهلال لتسجيل الهدف الثاني وقتل المباراة.

 

وبالفعل نجح الهلال في الدقيقة 57 من عمر المباراة، عب ماركوس ليوناردو في إحراز ثاني الأهداف الهلالية.

 

بهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى النقطة 14 بفارق نقطة وحيدة عن التعاون وصيف دوري روشن، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة العاشرة في المركز السابع في جدول الترتيب.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *