صندوق الاستثمارات العامة يطلق بطولة جديدة لتنس الأساتذة

البلاد (جدة)

كشفت شركة سرج للاستثمار الرياضي المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، واتحاد لاعبي التنس المحترفين أمس الخميس، أن صندوق الاستثمارات العامة سيطلق بطولة جديدة لتنس الأساتذة من فئة الألف نقطة في المملكة العربية السعودية اعتبارا من عام 2028، في أول توسع لفئة النخبة في تاريخها الممتد على مدار 35 عاما.

وستجعل هذه البطولة الجديدة من السعودية عاشر وجهة تستضيف بطولة أساتذة من فئة الألف نقطة، لتنضم بذلك إلى إنديان ويلز، وميامي، ومونت كارلو، ومدريد، وروما، وتورونتو‭/‬مونتريال، وسينسناتي، وشنغهاي، وباريس.

ووصف أندريا جاودينزي رئيس اتحاد لاعبي التنس المحترفين الإعلان بأنه “لحظة فخر استغرقت سنوات من العمل”.

وقال إن السعودية “أظهرت التزاما حقيقيا بالتنس، ليس فقط على المستوى الاحترافي، ولكن أيضا في تنمية اللعبة على نطاق أوسع”.

وستمتلك السعودية وتدير هذه البطولة، وستنظمها على مدار أسبوع واحد، وستتضمن القرعة 56 لاعبا وستقام على ملاعب صلبة خارجية، ولن تكون مشاركة اللاعبين فيها إلزامية.

وقال داني تاونسند الرئيس التنفيذي لشركة سرج للاستثمار الرياضي: إن العمل جار مع اتحاد لاعبي التنس المحترفين لإنشاء “ملعب بمستوى عالمي، والبنية التحتية اللازمة لتنظيم البطولة”، ومن المتوقع الإعلان عن المدينة المستضيفة للبطولة خلال الشهور القادمة.

وأضاف:” أمامنا عامان للعمل على ذلك، ولدينا مجموعة من الخيارات المختلفة حول المشاريع العملاقة (مبادرات واسعة النطاق بمليارات الدولارات) التي يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة في جميع أنحاء البلاد، وكذلك حول المرافق الأخرى”.

وتابع “أعتقد أننا على بعد شهرين من إعلان مثير للغاية حول هذا الموضوع. أعتقد أن هناك ثلاثة خيارات ممكنة، من المرجح أن تكون الرياض كونها مركز مجتمع الأعمال والمجتمع الرياضي في السعودية، هي المكان المناسب. لكن لا يزال أمامنا عمل في هذا الشأن”.

وشدد تاونسند على أن بطولة الأساتذة الجديدة لن تحل محل بطولة الملوك الستة الكبار المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة، وتضم أفضل ستة لاعبين في فردي الرجال.

وقال في لقاء إعلامي في باريس: “لا يهدف هذا إلى استبدال أي شيء، بل إلى تعزيز خدماتنا لعشاق الرياضة والترفيه في المملكة، وفي نطاق أوسع في المنطقة”.

* الاستثمار ورؤية 2030

قال تاونسند: إن المشروع يتماشى مع خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للتنويع الاقتصادي ضمن رؤية 2030.

مضيفا: “لدينا في السعودية العديد من الجهات المعنية التي تشترك في هدف واحد. تهدف رؤية 2030 إلى تنويع الاقتصاد. ونعمل مع مشغلي المشاريع العملاقة لتحديد من يمكنه الاستثمار معنا في البنية التحتية”.

وواصل:” إن النموذج طويل الأمد أساسي للاستثمارات واسعة النطاق، من الصعب جدا تبرير إنفاق المبلغ المناسب لإقامة منشأة عالمية المستوى إذا لم تكن تمتلك الأصل بشكل دائم. نحن نتجه بالمملكة نحو امتلاك حقوق استضافة الأحداث الرياضية بدلا من تأجيرها”.

وأكد اتحاد لاعبي التنس المحترفين أن العائدات من الشراكة الجديدة ستستخدم لتحسين جدول الرياضة، وزيادة مجموعة المكافآت في بطولات الأساتذة لتعزيز مشاركة اللاعبين الكبار.

وقال جاودينزي:” إن طموح صندوق الاستثمارات العامة لهذه الرياضة واضح، ونعتقد أن اللاعبين والمشجعين سينبهرون بما هو قادم”.