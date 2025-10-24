تعرف على التشكيل المتوقع لكلاسيكو الاتحاد والهلال

البلاد (جدة)
يترقب عشاق الكرة السعودية مواجهة كلاسيكو الاتحاد والهلال المقرر لها الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة في قمة مواجهات الجولة السادسة من دوري روشن للمحترفين.
واستقر المدربان سيرجو كونسيساو في الاتحاد، وسيموني إنزاغي في الهلال، على التشكيلة الني سيخوض كل منهما بها مواجهة الكلاسيكو.
وجاء تشكيل الاتحاد المتوقع على النحو التالي:
حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش
خط الدفاع: جان كارلو سيميتش – دانيلو بيريرا – سعد آل موسى – مهند الشنقيطي
خط الوسط: فابينيو – نغولو كانتي – حسام عوار
خط الهجوم: ستيفن بيرغوين – موسى ديابي– كريم بنزيما
فيما جاء تشكيل الهلال المتوقع كما يلي:
حراسة المرمى: ياسين بونو
خط الدفاع: ثيو هيرنانديز- حسان تمبكتي- كاليدو كوليبالي- حمد اليامي
خط الوسط: سيرجي سافيتش- روبن نيفيز- ناصر الدوسري
خط الهجوم: ماركوس ليوناردو- داروين نونيز- مالكوم