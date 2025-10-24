بعثة منتخب قرغيزستان تصل إلى المملكة للمشاركة في بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ 2025

البلاد (الرياض)
وصلت بعثة منتخب قرغيزستان اليوم، إلى المملكة العربية السعودية، استعدادًا للمشاركة في بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ، التي ستقام خلال الفترة من 26 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2025م، بمدينة الرياض.
تأتي بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ، التي تستضيفها المملكة هذا العام 2025م، أول دولة عربية تنظم هذه البطولة منذ إنشاء الاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ (ISFFR) عام 2001، تعزيزًا لمكانتها الريادية بصفتها وجهة عالمية لاستضافة أبرز الأحداث الرياضية الدولية، بمشاركة (22) دولة من مختلف دول العالم.