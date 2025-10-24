انطلاق فعاليات مهرجان “نبض العُلا” وسط أجواء رياضية وسياحية

وتجمع فعاليات المهرجان بين الرياضة والسياحة يوميًا في أبرز مواقع العُلا، مثل: جبل الفيل، والحِجر، والبلدة القديمة، ومبنى مرايا. كما يشمل مخيمًا خاصًا لعشاق رياضة الدراجات، ويتيح جولات ميدانية وورش عمل تدريبية.