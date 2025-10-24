انطلاق فعاليات مهرجان “نبض العُلا” وسط أجواء رياضية وسياحية

البلاد (العُلا)
انطلقت اليوم أولى فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان “نبض العُلا”، الذي يستمر حتى الأول من نوفمبر المقبل، وسط أجواء طبيعية خلابة تعكس مكانة العُلا وجهة رياضية وسياحية وثقافية عالمية.
وشهد صباح اليوم انطلاق سباق “الدواثلون” من المتنزه الشتوي، بمشاركة واسعة من مختلف الأعمار والمستويات. كما ستتواصل على مدار أيام المهرجان منافسات رياضية متنوعة تشمل سباقات الجري، ورياضات التحمل، وركوب الدراجات، إلى جانب أنشطة المغامرات التي تستهدف جميع الفئات العمرية.
وتجمع فعاليات المهرجان بين الرياضة والسياحة يوميًا في أبرز مواقع العُلا، مثل: جبل الفيل، والحِجر، والبلدة القديمة، ومبنى مرايا. كما يشمل مخيمًا خاصًا لعشاق رياضة الدراجات، ويتيح جولات ميدانية وورش عمل تدريبية.
وفي إطار رياضات التحمل، ينطلق غدًا “نصف ماراثون العُلا” بخمس فئات مختلفة تناسب كافة الأعمار والمستويات، إضافةً إلى فعاليات رياضية وترفيهية أخرى، بما يمنح المشاركين فرصة خوض تجربة مميزة وسط طبيعة العُلا الفريدة.