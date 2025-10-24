المملكة ممثلة بوزارة الداخلية تُسهم في إحباط محاولة تهريب (25) كيلوجرامًا من مادة الكوكايين المخدر بماليزيا

ونوه المتحدث الأمني، بالتعاون الإيجابي مع الجهات المختصة بالمملكة الماليزية في متابعة وضبط المواد المخدرة، مؤكدًا أن المملكة مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، والتصدي لها وإحباطها، والقبض على المتورطين فيها.